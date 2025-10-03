Así fue la victoria de Azael Villar sobre Ricardo Astuvilca por el Campeonato FEDECENTRO

FINAL DEL COMBATE, GANÓ EL PANAMEÑO
El panameño Azael Villar venció por decisión unánime al peruano Ricardo Astuvilca y se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB.
BOXEO
El boxeador panameño Azael Villar se enfrentó al peruano Ricardo Astuvilca por el Campeonato FEDECENTRO minimosca.
El panameño Azael Villar (22-4-4, 15 KOs) se vio las caras con el peruano Ricardo Astuvilca (23-4-0, 5 KOs) por el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB, desde el Seneca Niagara Casino & Hotel, Niagara Falls, Nueva York.
Ambos pugilistas se enfrentaron en diciembre de 2023, donde Azael también venció por decisión unánime (98-92 x2, 96-94) a Astuvilca.