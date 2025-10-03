EN VIVO

BOXEO

Así fue la victoria de Azael Villar sobre Ricardo Astuvilca por el Campeonato FEDECENTRO

Así fue la victoria de Azael Villar sobre Ricardo Astuvilca por el Campeonato FEDECENTRO

Así fue la victoria de Azael Villar sobre Ricardo Astuvilca por el Campeonato FEDECENTRO

FOTO: NotiFight
Boxeo Internacional - 

El boxeador panameño Azael Villar se enfrentó al peruano Ricardo Astuvilca por el Campeonato FEDECENTRO minimosca.

El panameño Azael Villar (22-4-4, 15 KOs) se vio las caras con el peruano Ricardo Astuvilca (23-4-0, 5 KOs) por el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB, desde el Seneca Niagara Casino & Hotel, Niagara Falls, Nueva York.

Ambos pugilistas se enfrentaron en diciembre de 2023, donde Azael también venció por decisión unánime (98-92 x2, 96-94) a Astuvilca.

Live Blog Post

FINAL DEL COMBATE, GANÓ EL PANAMEÑO

El panameño Azael Villar venció por decisión unánime al peruano Ricardo Astuvilca y se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1974315303703359568&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

DÉCIMO ASALTO

El peruano se muestra agresivo, pero ha fallado muchos golpes.

Live Blog Post

NOVENO ASALTO

El panameño ha mostrado cansancio y se encuentra en un mar de sangre.

Live Blog Post

OCTAVO ASALTO

El panameño empieza a sangrar producto de un cabezazo en el rostro.

Live Blog Post

SÉPTIMO ASALTO

El "Candelilla" salió con mucha intensidad y con ganas de buscar la pelea.

Villar atacó y presionó al peruano con golpes claros.

Live Blog Post

SEXTO ASALTO

El constante movimiento del peruano le está costando al panameño. Astuvilca dominó el round, aunque de igual forma las acciones estuvieron parejas.

Live Blog Post

QUINTO ASALTO

Astuvilca ha presionado de cerca al panameño, con ambos conectándose buenos golpes.

Un asalto de dame que te doy.

Live Blog Post

CUARTO ASALTO

Un round más cerrado, con pocos golpes claros.

De momento no hay un claro dominador.

Live Blog Post

TERCER ASALTO

Azael Villar sorprendió al peruano con un uppercut, sacando ventaja en este asalto.

Live Blog Post

SEGUNDO ASALTO

Ambos pugilistas trabajan en la zona media.

El peruano y el panameño se dieron buenos goles, aunque el "Candelilla" conectó el mejor.

Live Blog Post

PRIMER ASALTO

Un asalto de estudio con combinaciones en corto de Astuvilca.

Live Blog Post

INICIA EL COMBATE DEL PANAMEÑO AZAEL VILLAR

Live Blog Post

SUBE AL CUADRILATERO EL PANAMEÑO

Azael Villar está listo para el combate.

Live Blog Post

DECISIÓN FINAL

La estadounidense Mikiah Kreps superó por decisión dividida a la argentina Juliana "La Profeta" Basualdo.

Live Blog Post

PELEA COESTELAR

La argentina Juliana "La Profeta" Basualdo choca con la estadounidense Mikiah Kreps.

Live Blog Post

CHOQUE DE ALTO VOLTAJE

El estadounidense Elon Dejesus derrotó por decisión unánime al colombiano Belmar Preciado en choque de peso súper gallos.

Live Blog Post

CUARTO COMBATE

Belmar Preciado y Elon Dejesus se ven las caras.

Live Blog Post

UNA PELEA CERRADA

Gerffred Ngayot venció por decisión unánime a Jaylan Phillips en combate de peso ligero.

Live Blog Post

TERCER COMBATE

Gerffred Ngayot (8-3-0) y Jaylan Phillips (4-5-4 ) se ven las caras en combate de peso ligero.

Live Blog Post

SIN PROBLEMAS

El nicaragüense-canadiense Miguel "Pretty Boy Assassin" Estrada venció por nocaut técnico (TKO) al estadounidense Sterling Love (0-3-0) en el peso mosca.

Live Blog Post

SEGUNDO COMBATE

El nicaragüense-canadiense Miguel "Pretty Boy Assassin" Estrada (2-0, 1 KO) se enfrenta a Sterling Love en peso mosca.

Live Blog Post

GANÓ MESI

Joseph Mesi (3-0, 1 nocaut) venció por nocaut técnico (TKO) a Alexis Taveras en el inicio del segundo asalto.

Live Blog Post

PRIMER COMBATE DE LA CARTELERA

Joseph “Ming” Mesi (2-0, 1 nocaut) se enfrenta al dominicano Alexis Taveras (3-3, 1 nocaut) en duelo de pesos pesados.

Live Blog Post

EN VIVO

Ya estamos al aire con Lo Mejor del Boxeo por la señal de RPC.

Live Blog Post

¿Cómo llega Azael Villar?

Villar de 31 años viene de perder frente al boxeador nicaragüense Gerardo Zapata por decisión unánime en el Centro de Convenciones Olof Palme.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panameño Azael Villar estelarizará velada en New York

Canelo Álvarez se someterá a cirugía en el codo, según informes de Mike Coppinger de The Ring

¿Cuáles son las reglas para el combate Gervonta Davis vs Jake Paul?

Recomendadas

Últimas noticias