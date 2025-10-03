Azael Villar se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB

El boxeador panameño Azael Villar (22-4-4, 15 KOs) venció por decisión unánime al peruano Ricardo Astuvilca (23-4-0, 5 KOs) y se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB , en el Seneca Niagara Casino & Hotel, Niagara Falls, Nueva York .

Las tarjetas fueron 97-93, 96-94 y 97-93 a favor del canalero.

Ambos pugilistas se enfrentaron en diciembre de 2023, donde Azael también venció por decisión unánime (98-92 x2, 96-94) a Astuvilca.

En primera instancia, el "Candelilla" se enfrentaría al japonés Yuga Ozaki en una eliminatoria titular.

