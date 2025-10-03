Azael Villar se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB

El boxeador panameño Azael Villar (22-4-4, 15 KOs) venció por decisión unánime al peruano Ricardo Astuvilca (23-4-0, 5 KOs) y se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB, en el Seneca Niagara Casino & Hotel, Niagara Falls, Nueva York.
Las tarjetas fueron 97-93, 96-94 y 97-93 a favor del canalero.
Ambos pugilistas se enfrentaron en diciembre de 2023, donde Azael también venció por decisión unánime (98-92 x2, 96-94) a Astuvilca.
En primera instancia, el "Candelilla" se enfrentaría al japonés Yuga Ozaki en una eliminatoria titular.
Resultados del resto de la cartelera
- Joseph Mesi (3-0, 1 nocaut) venció por nocaut técnico (TKO) a Alexis Taveras en el inicio del segundo asalto.
- El nicaragüense-canadiense Miguel "Pretty Boy Assassin" Estrada derrotó por nocaut técnico (TKO) al estadounidense Sterling Love (0-3-0) en choque de peso mosca.
- Gerffred Ngayot venció por decisión unánime a Jaylan Phillips en combate de peso ligero.
- El estadounidense Elon Dejesus derrotó por decisión unánime al colombiano Belmar Preciado en choque de peso súper gallos.
- La estadounidense Mikiah Kreps superó por decisión dividida a la argentina Juliana "La Profeta" Basualdo.