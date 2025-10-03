BOXEO Boxeo Internacional -  3 de octubre de 2025 - 22:43

Azael Villar se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB

El "Candelilla" Azael Villar y Ricardo Astuvilca midieron fuerzas por el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB.

Azael Villar se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB

Azael Villar se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB

FOTO: AZAEL VILLAR

El boxeador panameño Azael Villar (22-4-4, 15 KOs) venció por decisión unánime al peruano Ricardo Astuvilca (23-4-0, 5 KOs) y se quedó con el Campeonato FEDECENTRO minimosca AMB, en el Seneca Niagara Casino & Hotel, Niagara Falls, Nueva York.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1974315303703359568&partner=&hide_thread=false

Las tarjetas fueron 97-93, 96-94 y 97-93 a favor del canalero.

Ambos pugilistas se enfrentaron en diciembre de 2023, donde Azael también venció por decisión unánime (98-92 x2, 96-94) a Astuvilca.

En primera instancia, el "Candelilla" se enfrentaría al japonés Yuga Ozaki en una eliminatoria titular.

Resultados del resto de la cartelera

  • Joseph Mesi (3-0, 1 nocaut) venció por nocaut técnico (TKO) a Alexis Taveras en el inicio del segundo asalto.
  • El nicaragüense-canadiense Miguel "Pretty Boy Assassin" Estrada derrotó por nocaut técnico (TKO) al estadounidense Sterling Love (0-3-0) en choque de peso mosca.
  • Gerffred Ngayot venció por decisión unánime a Jaylan Phillips en combate de peso ligero.
  • El estadounidense Elon Dejesus derrotó por decisión unánime al colombiano Belmar Preciado en choque de peso súper gallos.
  • La estadounidense Mikiah Kreps superó por decisión dividida a la argentina Juliana "La Profeta" Basualdo.
En esta nota:
Seguir leyendo

Panameño Azael Villar estelarizará velada en New York

Canelo Álvarez se someterá a cirugía en el codo, según informes de Mike Coppinger de The Ring

Recomendadas

Últimas noticias