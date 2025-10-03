Copa Centroamericana 2025: Calendario de Play-in y semifinales

Concacaf ha confirmado el calendario y los enfrentamientos para las Semifinales y el Play-In de la Copa Centroamericana 2025 . Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 21 al 23 de octubre (partidos de ida) y del 28 al 30 de octubre de 2025 (partidos de vuelta).

¡Así se ve la clasificación después de los Cuartos de Final! Los mejor ubicados en la tabla serán locales en los partidos de vuelta pic.twitter.com/sk1qjiv5Ar

El último de los partidos de Cuartos de Final concluyó el jueves por la noche en Tegucigalpa, Honduras, con Club Olimpia Deportivo (HON) uniéndose a Club Xelajú M.C (GUA), Real CD España (HON) y LD Alajuelense (CRC) en las Semifinales. Estos cuatro clubes también aseguraron su participación en la Copa de Campeones Concacaf del próximo año.

Los cuatro perdedores de los Cuartos de Final, CS Cartaginés (CRC), Sporting San Miguelito (PAN), CD Plaza Amador (PAN) y FC Motagua (HON), avanzaron al Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf, donde competirán por los dos lugares restantes de la Copa de Campeones 2026 para clubes centroamericanos.

Según las regulaciones de la competencia, la tabla de posiciones del torneo determina los enfrentamientos de Semifinales y Play-In, y el club mejor clasificado en cada enfrentamiento, según el total de puntos acumulados en la competencia, será el anfitrión de los partidos de vuelta.

Los enfrentamientos de Semifinal y Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 son los siguientes:

Semifinal 1

Club Xelajú M.C vs Real CD España

Semifinal 2

Club Olimpia Deportivo vs LD Alajuelense

Play-In 1

CD Plaza Amador vs Sporting San Miguelito

Play-In 2

FC Motagua vs CS Cartaginés

La clasificación a las Semifinales y del Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 son las siguientes:

Tabla de posiciones - semifinales

1. Club Olimpia Deportivo (16 PTS, +11 GD)

2. Club Xelajú M.C (12 PTS, +6 GD)

3. LD Alajuelense (12 PTS, +2 GD)

4. Real CD España (9 PTS, +2 GD)

Tabla de posiciones Play-in - Copa Centroamericana 2025

1. CD Plaza Amador (15 PTS, +4 GD)

2. FC Motagua (11 PTS, +4 GD)

3. Sporting San Miguelito (10 PTS, -2 GD)

4. CS Cartaginés (7 PTS, +6 GD)

El calendario para las Semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y los partidos de Play-In es el siguiente (el club local aparece primero y los horarios de inicio aparecen en ET/Local):

Partidos ida semifinales

Miércoles 22 de octubre 2025

22:00 (20:00) Real CD España vs Club Xelajú M.C - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Jueves 23 de octubre 2025

22:00 (20:00) LD Alajuelense vs Club Olimpia Deportivo - Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Partidos vuelta semifinales

Miércoles 29 de octubre 2025

22:00 (20:00) Club Xelajú M.C vs Real CD España - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Jueves 30 de octubre 2025

22:30 (20:30) Club Olimpia Deportivo vs LD Alajuelense - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Partidos ida Play-in

Martes 21 de octubre 2025

22:00 (20:00) CS Cartaginés vs FC Motagua - Estadio Rafael Fello Meza, Cartago, CRC

Miércoles 22 de octubre 2025

20:00 (19:00) Sporting San Miguelito vs CD Plaza Amador - Estadio Universitario, Penenoné, PAN

Partidos vuelta Play-in

Martes 28 de octubre 2025

22:00 (20:00) FC Motagua vs CS Cartaginés - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Jueves 30 de octubre 2025

19:45 (18:45) CD Plaza Amador vs Sporting San Miguelito - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Luego de las Semifinales, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde se coronará al tercer campeón centroamericano. La final de ida y vuelta está programada para el 25 y 27 de noviembre (partido de ida) y del 2 al 4 de diciembre (partido de vuelta).

FUENTE: CONCACAF