Serie del Caribe 2024: "Los muchachos no se rindieron", José Mayorga

"Estábamos relajados a jugar nuestro partido, creo que lo hicimos bastante bien, creo que fue un tremendo partido, lastimosamente hoy nos tocó la derrota, pero me llevo muchas cosas positivas. Complacido de cómo jugaron los muchachos no se rindieron, tuvieron la carrera del empate en base en un momento, antes del doble play y también lo tuvimos en el plato", dijo José Mayorga, manager de Panamá en la Serie del Caribe 2024.

Sobre el "sentido de urgencia" señaló: "No es que no teníamos el sentido de urgencia, nosotros salimos a ganar el partido, nosotros lo demostramos, estábamos arriba todo el tiempo, obviamente los muchachos no se rindieron al final".

Mayorga lamentó el elevado que permitió que Venezuela le diera vuelta al marcador, ya que considera que en otro momento podrían atraparla.

Con todo a cerrar la ronda regular de la Serie del Caribe 2024

Añadió que confía en los 28 jugadores que llevó, y que está pensando también en el descanso de los compañeros y espera que ante Dominicana puedan ganar para lograr el mejor lugar posible en la tabla.