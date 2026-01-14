Premier12 WBSC: Panamá entre los equipos anunciados para la ronda inaugural

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol ( WBSC ) anunció 19 de los 20 programas de béisbol masculino que participarán en el WBSC Premier12 2027. En su cuarta edición, el WBSC Premier12 contará con un nuevo formato con los 12 mejores equipos del Ranking Mundial de Béisbol Masculino WBSC (al 31 de diciembre de 2025), acompañados por cuatro equipos de dos torneos clasificatorios que se jugarán en 2026.

Japón, China Taipéi, EE. UU., Corea, Venezuela, México, Puerto Rico, Panamá , Países Bajos, Cuba, Australia y República Dominicana son los 12 mejores equipos del Ranking Mundial de Béisbol Masculino WBSC. Participarán en la Ronda de Apertura del Premier12 WBSC 2027.

Clasificatoria rumbo al Premier12

Cuatro equipos más ganarán su lugar en el torneo a través de los Clasificatorios de 2026

La WBSC anunció siete de los ocho equipos que participarán en los torneos clasificatorios, que determinarán a los cuatro equipos: Colombia (n.° 13 del mundo), Italia (n.° 14), Chequia (n.° 15), Nicaragua (n.° 16), China (n.° 17), Alemania (n.° 18) y Gran Bretaña (n.° 19). El vigésimo equipo será Canadá (n.° 20 del mundo) o un comodín si el anfitrión del segundo torneo clasificatorio está fuera del Top 20.

El nuevo formato introducido en octubre de 2024 establecía que "los 12 mejores equipos en el Ranking Mundial de Béisbol Masculino WBSC al final de 2025 se clasificarán directamente para la Fase de Grupos de 2027, mientras que los equipos clasificados del 13 al 18 y dos Wild Cards jugarán los Clasificatorios Premier12 para definir a los otros cuatro participantes en la Fase de Grupos".

China será sede de uno de los dos Torneos de Clasificación de cuatro equipos en el Centro Internacional de Béisbol y Softbol en Zhongshan (Provincia de Guangdong), del 26 al 29 de noviembre de 2026.

La WBSC anunciará pronto el anfitrión del segundo torneo de clasificación.

