Serie del Caribe Kids 2026: Calendario oficial del torneo con la presencia de Panamá

Repasa el calendario oficial de la ronda regular de la Serie del Caribe Kids 2026, donde Panamá estará representada por los Federales de Chiriquí.
Calendario de la Serie del Caribe Kids 2026
Lunes 10 de agosto
- Panamá vs Republica Dominicana a las 4:00 P.M.
- Puerto Rico vs México Verde a las 9:00 P.M.
Martes 11 de agosto
- México Verde vs República Dominicana a las 4:00 P.M.
- México Rojo vs Puerto Rico a las 9:00 P.M.
Miércoles 12 de agosto
- República Dominicana vs Venezuela a las 12:00 P.M.
- Panamá vs Puerto Rico a las 5:00 P.M.
- México Verde vs México Rojo a las 9:00 P.M.
Jueves 13 de agosto
- Puerto Rico vs Panamá a las 4:00 P.M.
- México Rojo vs México Verde a las 9:00 P.M.
Viernes 14 de agosto
- República Dominicana vs México Rojo a las 4:00 P.M.
- Panamá vs México Verde a las 9:00 P.M.
Sábado 15 de agosto
- Semifinal 1 - 3er lugar vs 2do lugar a las 4:00 P.M.
- Semifinal 2 - 4to lugar vs 1er lugar a las 8:00 P.M.
Domingo 16 de agosto
- Tercer lugar - Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 a las 4:00 P.M.
- FINAL - Ganador SF1 vs Ganador SF2 a las 8:00 P.M.