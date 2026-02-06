Michael Amir Murillo: ¿Cuándo podría debutar el panameño en el Besiktas?

Michael Amir Murillo ya está en Turquía para cerrar su fichaje con el Besiktas luego de su salida del Olympique de Marsella.
"Quiero agradecer a todos los que hicieron posible mi fichaje, especialmente a nuestro presidente. Intentaré disfrutar de mi estancia aquí y jugar buenos partidos", dijo el panameño a su salida del aeropuerto tras ser recibido.
¿Cuándo podría debutar Michael Amir Murillo con el Besiktas?
Este domingo juegan como local ante el Alanyaspor a las 12:00 P.M. y para la siguiente semana visitan al Istanbul BB a las 12:00 P.M.