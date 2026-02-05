Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Panamá para el torneo

A través de MLB Network y MLB.com, se conoció este jueves el roster de la Selección de béisbol de Panamá para el Clásico Mundial 2026, donde se encuentran ubicados en el grupo A junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.
Roster de Panamá en el Clásico Mundial 2026
Lanzadores
- Darío Agrazal
- Logan Allen
- Paolo Espino
- Alberto Baldonado
- Jaime Barría
- Miguel Cienfuegos
- Jorge García
- Miguel Gómez
- James González
- Javier Guerra
- Kenny Hernández
- Ariel Jurado
- Humberto Mejía
- Abdiel Mendoza
- Andy Otero
- Erian Rodríguez
Receptores
- Miguel Amaya
- Iván Herrera
- Leonardo Bernal
- Christian Bethancourt
Infielders
- Edmundo Sosa
- Leonardo Jiménez
- José Caballero
- Jonathan Araúz
- Rubén Tejada
- Johan Camargo
Jardineros
- Enrique Bradfield Jr.
- José Ramos
- Allen Córdoba
- Jhonny Santos
Mánager: José Mayorga
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo