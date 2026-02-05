Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Panamá para el torneo

CLÁSICO MUNDIAL 2026 Béisbol -  5 de febrero de 2026 - 20:54

FOTO: MLB

A través de MLB Network y MLB.com, se conoció este jueves el roster de la Selección de béisbol de Panamá para el Clásico Mundial 2026, donde se encuentran ubicados en el grupo A junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.

La sede de este grupo jugará en San Juan, Puerto Rico, específicamente en el Estadio Hiram Bithorn del 6 al 11 de marzo.

Roster de Panamá en el Clásico Mundial 2026

Lanzadores

  • Darío Agrazal
  • Logan Allen
  • Paolo Espino
  • Alberto Baldonado
  • Jaime Barría
  • Miguel Cienfuegos
  • Jorge García
  • Miguel Gómez
  • James González
  • Javier Guerra
  • Kenny Hernández
  • Ariel Jurado
  • Humberto Mejía
  • Abdiel Mendoza
  • Andy Otero
  • Erian Rodríguez

Receptores

  • Miguel Amaya
  • Iván Herrera
  • Leonardo Bernal
  • Christian Bethancourt

Infielders

  • Edmundo Sosa
  • Leonardo Jiménez
  • José Caballero
  • Jonathan Araúz
  • Rubén Tejada
  • Johan Camargo

Jardineros

  • Enrique Bradfield Jr.
  • José Ramos
  • Allen Córdoba
  • Jhonny Santos

Mánager: José Mayorga

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo

