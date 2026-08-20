Amanda Serrano vs Lucrecia Manzur, un histórico choque titular en Tik Tok

La unificada campeona mundial femenina Amanda Serrano saltará al escenario este viernes 21 de agosto para enfrentar a Lucrecia Manzur, en una noche histórica en la ciudad de California ,en la que la red social Tik Tok también será gran protagonista.

Serrano (49-4-1, 32 KOs), puertorriqueña histórica en el boxeo femenino y múltiple ganadora de títulos mundiales en diferentes categorías, en esta ocasión se medirá ante la argentina Manzur (14-4, 7 KOs), atleta de 27 años de edad, en un combate de la categoría de peso pluma y con el Pechanga Resort Casino como escenario.

Además de defender sus cetros dorados The Ring, AMB y OMB, la zurda de 37 años de edad buscará convertirse en la poseedora del récord histórico de nocauts en el boxeo femenino, uno que de momento comparte con Christy Martin.

Noche histórica de títulos en Tik Tok, con Amanda Serrano vs Lucrecia Manzur

La empresa Most Valuable Promotions está a cargo de la velada, una que será transmitida a través de Tik Tok Live Premiere, la primera de título mundial que estará en vivo en la mundialmente reconocida app.

En el evento se incluyeron caras a caras como la del olímpico estadounidense de 2024 Jahmal Harvey contra Hammet Keb, Pulley Poca contra Cinderella Linnear, Iyana Verduzco contra Miguelina Hernandez, Nelvie Tiafack contra Salvador Zavala y Jocelyn Camarillo contra Ashley Felix.