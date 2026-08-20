Amanda Serrano vs Lucrecia Manzur, un histórico choque titular en Tik Tok

La unificada campeona mundial femenina Amanda Serrano saltará al escenario este viernes 21 de agosto para enfrentar a Lucrecia Manzur, en una noche histórica en la ciudad de California ,en la que la red social Tik Tok también será gran protagonista.
Además de defender sus cetros dorados The Ring, AMB y OMB, la zurda de 37 años de edad buscará convertirse en la poseedora del récord histórico de nocauts en el boxeo femenino, uno que de momento comparte con Christy Martin.
Noche histórica de títulos en Tik Tok, con Amanda Serrano vs Lucrecia Manzur
La empresa Most Valuable Promotions está a cargo de la velada, una que será transmitida a través de Tik Tok Live Premiere, la primera de título mundial que estará en vivo en la mundialmente reconocida app.
En el evento se incluyeron caras a caras como la del olímpico estadounidense de 2024 Jahmal Harvey contra Hammet Keb, Pulley Poca contra Cinderella Linnear, Iyana Verduzco contra Miguelina Hernandez, Nelvie Tiafack contra Salvador Zavala y Jocelyn Camarillo contra Ashley Felix.