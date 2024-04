Canelo Álvarez destaca que no ha cerrado el capítulo con Dmitry Bivol

¿Está cerrado el tema Canelo Álvarez-Dmitry Bivol?

“No lo he cerrado aún. Son peleas que me gustaría volver a hacer, porque esa pelea, no me gustaría hablar mucho de eso, pero son peleas que me encantaría volver a hacer y ojalá que se dé en algún momento”, señaló el actual indiscutible campeón del peso supermediano.

Canelo (60-2-2, 39 KOs) enfrentará su próximo reto el próximo 4 de mayo ante el también mexicano Jaime Munguía (43-0, 34 KOs), choque por todos los títulos de las 168 libras.

Los púgiles de México se medirán en cartelera en el T-Mobile Arena de Las Vegas.