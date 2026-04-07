Canelo Álvarez con inspirador mensaje en su nueva etapa en la Universidad de San Diego

El púgil mexicano de peso supermediano Canelo Álvarez compartió una fotografía en sus redes sociales, con un gran mensaje de por medio, presumiendo su primer día de clases en la Universidad.

Álvarez, de 35 años de edad apareció en su cuenta de Instagram con un storie muy especial, el inicio de su camino de estudios superiores en la Universidad de San Diego.

Canelo Álvarez y su mensaje de vuelta a clases

"Nunca es tarde para empezar. Mi primer día de clases", escribió en sus redes sociales el ex campeón indiscutible y por tiempo rey libra por libra del boxeo.

Luego de años en lo más alto del deporte mundial, Saúl toma la decisión de retomar sus estudios, unos que ha sacrificado al igual que muchos atletas elite en el mundo.

Ahora, con muchos títulos, éxitos y una consolidada carrera con los "puños" trasladará su cuerpo y mente del cuadrilátero a las aulas de clases, en preparación para la vida luego del boxeo.

La imagen no precisó la carrera que cursará el tapatío, pero se relaciona con negocios y administración, en busca de mantener solida esa fortuna que se estima que ronde por los 300 millones de dólares.

En el panorama boxístico, se tiene previsto que el originario de Guadalajara, Jalisco, México enfrente reto en septiembre del presente año, luego de una pausa después de su derrota ante el también histórico ex indiscutible Terence "Bud" Crawford.