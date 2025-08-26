Christian Mbilli listo para "demostrar su grandeza" en velada Canelo-Crawford

El púgil invito de 30 años de edad Christian Mbilli volverá al cuadrilátero en velada Canelo-Crawford del próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, con la mirada puesta en demostrar su talento y poder al mundo del boxeo.

Mbilli (29-0, 24 KOs) enfrentará al guatemalteco de 29 años de edad Lester Martínez (19-0,16 KOs), en combate por el título interino CMB de la categoría de peso supermediano y con el Allegiant Stadium como escenario.

El originario Yaounde, Cameroon y que reside en Montreal, Quebec, Canadá ha dejado claro que está listo para dar un paso grande en su carrera, ante un pegador y difícil rival apodado como "El Petenero", en una cartelera que será transmitida a través de la señal de Netflix para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo. .

Christian Mbilli, un supermediano listo para el estrellato mundial

"Estoy listo para dar un gran espectáculo en este evento y dejar claro que soy el próximo en enfrentar al ganador de Canelo-Crawford. Es la pelea de mi vida, pero estoy listo para demostrarle al mundo mi grandeza", añadió el pegador a la revista The Ring.

“Espero que no tenga ningún problema de salud antes de la pelea. Martínez se ve muy fuerte. Sabe boxear. Sabe pelear. Su potencia y físico me impresionan. Se ve completo. Será un gran reto para mí, pero estamos implementando las estrategias adecuadas para vencerlo. No me tomo esta pelea a la ligera. No es fácil, y podría ser mi pelea más difícil hasta ahora. Viene a pelear y a ganar, pero yo estaré listo”, señaló.

"Solide" viene de despachar de manera impresionante en el primer asalto a Maciej Sulecki en Quebec, Canadá y ahora tiene la mira puesta al ganador de Canelo Álvarez y Terence Crawford.