Conor Benn, el explosivo británico tiene en la mira grandes combates en el 2026

El púgil británico de 29 años de edad Conor Benn quiere abrirse paso con grandes combates en este año 2026, después de su triunfo ante Chris Eubank Jr, en un espectáculo boxístico en el Tottenham Hotspur Stadium el pasado año 2025 en el mes de noviembre.

Benn (24-1, 14 KOs), originario de Essex, Inglaterra hizo una nueva aparición recientemente, con acalorados cara a cara en la velada Téofimo-Shakur del pasado sábado 31 de enero en el Madison Square Garden de la ciudad de New York.

El apodado como "The Destroyer" atrajo los reflectores primeramente luego de un saludo que terminó en un acalorado momento ante el actual campeón peso wélter Rolly Romero, al que muchos creer que buscará el británico para un choque en las 147 libras, división en la que espera dar un golpe sobre la mesa.

Conor quiere seguir los pasos de una figura del boxeo británico como Nigel Benn, su padre, pero antes tendrá que demostrar su valía en busca del deseado título mundial, uno al que tiene en la mira y espera pronto.

Conor Benn vs Shakur Stevenson

Después del recital del boxeo de Shakur Stevenson, zurdo de Newark Conor Benn subió al escenario después de la llamada del recién coronado campeón superligero, para retarlo para un futuro pleito.

A pesar del reto abierto en la cartelera The Ring 6, el ejecutivo de Matchroom Boxing Frank Smith cree que el diestro británico deberá buscar la oportunidad en el peso wélter, categoría a la que todavía no ha llegado Stevenson.

"No creo que sea mi pelea favorita ahora mismo. Creo que Conor quiere ganar un título mundial de 147 libras. Tiene una oportunidad contra Rolly Romero en la que estamos trabajando. Tiene la victoria de Ryan García contra Mario Barios, es obligatorio para el título mundial del CMB y siempre ha querido ganar ese cinturón del CMB", añadió Frank Smith a TalkSPORT Boxing.

El 2026 será crucial para la carrera de Conor Benn, que se ha convertido en un atractivo retador en el actual mundo del boxeo, uno que aprecia a los estilos explosivos y agresivos como el de "The Destroyer".