¿Cuándo pelea Jesse Rodríguez vs Puma Martínez, en esperada unificación supermosca?

Los invictos Jesse Rodríguez y Puma Martínez se verán cara a cara en una esperada unificación de la categoría de peso supermosca en el ANB Arena de la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita.

Rodríguez (21-0, 14 KOs) actualmente mantiene en su poder los títulos The Ring, OMB y CMB de la categoría de las 115 libras, mientras que Puma (18-0, 9 KOs), argentino de 33 años de edad el de la AMB, en un choque de gran calibre.

¿Cuándo pelea Jesse Rodríguez vs Puma Martínez

El 22 de noviembre será el día que saltarán al escenario dos de los mejores 115 libras en busca de liderar una categoría que tiene grandes talentos en el deporte de los puños.

Un choque de estilos se dará en el cuadrilátero, con un pegador argentino y un estilo de nunca retroceder, lanzando combinaciones de muchos ángulos, presentando siempre muchas armas ofensivas y una presión asfixiante.

Por otra parte, el apodado como "Bam", originario de Álamo en San Antonio Texas a pesar de sus 25 años de edad ha sorprendido con su talento, que le permite actualmente encontrase en la posición número 6 en el ranking libra por libra de The Ring Magazine. Un brillante zurdo con un boxeo de fina esgrima, que lo combina con una agresividad y contragolpe muy limpio.

Un esperado combate también promocionado por Top Rank, en una velada con otros grandes pleitos como Abdullah Mason vs Sam Noakes, David Benavidez vs Anthony Yarde, Artur Beterbiev vs Deon Nicholson y Brian Norman Jr vs Devin Haney.