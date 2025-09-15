Terence Crawford y una épica entrada al escenario en el Allegiant Stadium el fin de semana

El invicto y estrella libra por libra del boxeo Terence Crawford vivió una noche para enmarcar el fin de semana en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas, con una victoria ante Canelo Álvarez, pero antes de eso tuvo una entrada al escenario épica, en un fin de semana especial para México.

Crawford, estadounidense de 37 años de edad se lució de principio a fin, cuando en vivo en el escenario comenzaron a entonar la letra de la canción de El Mariachi de Antonio Banderas y un atuendo al estilo de "El Desesperado", película de acción que culmina con la tercera película, llamada "Erase una vez en México", en donde se unieron grandes estrellas para protagonizar el filme.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/1967087087364026379&partner=&hide_thread=false Terence Crawford makes a Mexico inspired RING WALK #CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason pic.twitter.com/CquZhCXqtd — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

El originario de Omaha, Nebraska subió al ring llevando una guitarra en su mano derecha, al estilo del Mariachi (Antonio Banderas), un músico y vengador que guarda sus armas en un rígido estuche negro.

La trilogía de películas terminó con "Erase una vez en México", en donde aparecieron figuras de distintos ámbitos, como Enrique Iglesias, Rubén Blades, Eva Mendes, Johnny Deep, Salma Hayek, Danny Trejo entre otros.

Terence Crawford disparó entrada especial y luego acabó con el mexicano Canelo Álvarez

Luego de entrar con un estrilo diferente, como otros atletas desde el inicio de los años 2000, "Bud" dio una clase magistral en el cuadrilátero, ganando en una decisión unánime y llevándose todos los cinturones de la categoría de peso supermediano.

El poderoso ambidiestro pasó a la historia convirtiéndose en el primer púgil en ser campeón indiscutible en 3 divisiones distintas, superligero, wélter y ahora en las 168 libras, un hito en el deporte de los puños.