Real Madrid vs Olympique Marsella: ¿Cuál será el árbitro en la Champions League?

Irfan Peljto pitará por 3ra vez un partido del Real Madrid en la Champions League, el más reciente el 3-0 ante Arsenal en cuartos de final la temporada pasada.

Irfan Peljto arbitrará el partido entre el Real Madrid y el Olympique Marsella, correspondiente a la primera jornada de la Champions League, que se disputará en el Bernabéu.

El bosnio dirigirá por tercera vez un partido de nuestro equipo en la máxima competición europea.

Partidos arbitrados por Peljto al Real Madrid en la Champions League

  • Leipzig-Real Madrid (0-1). Ida de octavos 2023/24.
  • Arsenal-Real Madrid (3-0). Ida de cuartos 2024/25.

En su historia se han enfrentado en cuatro ocasiones en UEFA Champions League, ganando los cuatro encuentros, la última en la temporada 2009-2010 donde los blancos salieron con la victoria 3-1.

Fecha, hora y seguir EN VIVO Real Madrid vs Olympique Marsella

Fecha: Martes 16 de septiembre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

