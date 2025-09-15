Real Madrid vs Olympique Marsella: ¿Cuál será el árbitro en la Champions League?

Irfan Peljto arbitrará el partido entre el Real Madrid y el Olympique Marsella, correspondiente a la primera jornada de la Champions League, que se disputará en el Bernabéu.

El bosnio dirigirá por tercera vez un partido de nuestro equipo en la máxima competición europea.

