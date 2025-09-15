Real Madrid vs Olympique Marsella: ¿Cuál será el árbitro en la Champions League?

Irfan Peljto arbitrará el partido entre el Real Madrid y el Olympique Marsella, correspondiente a la primera jornada de la Champions League, que se disputará en el Bernabéu.
Partidos arbitrados por Peljto al Real Madrid en la Champions League
- Leipzig-Real Madrid (0-1). Ida de octavos 2023/24.
- Arsenal-Real Madrid (3-0). Ida de cuartos 2024/25.
En su historia se han enfrentado en cuatro ocasiones en UEFA Champions League, ganando los cuatro encuentros, la última en la temporada 2009-2010 donde los blancos salieron con la victoria 3-1.
Fecha, hora y seguir EN VIVO Real Madrid vs Olympique Marsella
Fecha: Martes 16 de septiembre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com