LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 8 del Clausura 2025

La jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
TABLA DE POSICIONES TRAS LA J8 - CLAUSURA 2025 - LPF
Conferencia Este
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 8 / 20
- Alianza FC / 8 / 12
- UMECIT / 8 / 11
- Tauro FC / 8 / 11
- Sporting SM / 8 / 9
- Árabe Unido / 8 / 7
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- San Francisco FC / 8 / 15
- Veraguas United / 8 / 14
- CD Universitario / 8 / 12
- CAI / 6 / 6
- Herrera FC / 8 / 6
- Atlético Nacional / 8 / 4