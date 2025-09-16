LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  16 de septiembre de 2025 - 07:18

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 8 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones tras disputarse la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

La jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J8 - CLAUSURA 2025 - LPF

  • Tauro FC 1 - 3 Veraguas United
  • Plaza Amador 2 - 2 Herrera FC
  • Sporting SM 1 - 1 Atlético Nacional
  • CD Universitario 2 - 0 UMECIT
  • CAI 0 - 0 Árabe Unido
  • Alianza FC 1 - 1 San Francisco

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J8 - CLAUSURA 2025 - LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 8 / 20
  2. Alianza FC / 8 / 12
  3. UMECIT / 8 / 11
  4. Tauro FC / 8 / 11
  5. Sporting SM / 8 / 9
  6. Árabe Unido / 8 / 7

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. San Francisco FC / 8 / 15
  2. Veraguas United / 8 / 14
  3. CD Universitario / 8 / 12
  4. CAI / 6 / 6
  5. Herrera FC / 8 / 6
  6. Atlético Nacional / 8 / 4

