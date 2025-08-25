Puertorriqueño Yankiel Rivera y Angelino Córdova empataron en accidentada pelea titular

El boxeador puertorriqueño Yankiel Rivera y el venezolano Angelino Córdova empataron en combate estelar de velada de Most Valuable Promotions (MVP) en el Caribe Royale de Orlando.

Los púgiles no pudieron pasar del empate en un choque en el que estaba en juego el cinturón vacante de la categoría de peso mosca (115 libras).

Un accidentado Yankiel Rivera vs Angelino Córdova

El cara a cara inició con acciones de inmediato, con Rivera (7-0-1, 3 KOs) tratando de mantener su distancia, pero siempre lanzando su rápido recto de izquierda. Mientras que Córdova (19-0-2, 12 KOs) respondía siempre con fuertes volados de derecha, que de momento aterrizaban en la guardia del rival.

Al pasar los asaltos, el combate tomaba un giro distinto, con accidentados momentos, con cabezazos por parte del venezolano y muchos empujones de ambas partes.

En el cuarto round el en su momento olímpico golpeó con combinaciones a Córdova, que trató de amarrar de inmediato y Yankiel Rivera terminó enviando a la lona, en una decisión controversial en la que el árbitro dictaminó caída oficial, cuando parecía que un empujón con el cuerpo llegaba tras el golpe.

Por su parte, el originario de Ciudad Bolivar, Venezuela tomó fuerzas en la recta final del partido y logró llegar con claridad con su derecha al rostro en varias ocasiones, poniendo en problemas al zurdo puertorriqueño, que era acuerpado desde la primer afila por Jake Paul, el peleador Mike Perry y el artista del género urbano Arcángel.

Después de unos complicados 12 asaltos, el juez Robert Hoyle dio la victoria por 115-111 a favor de Córdova, mientras que los jueces Alex Levin y James Ged O'Connor la dieron por 113-113, en un empate, por lo que el título sigue vacante.