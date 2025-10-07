David Benavidez: "No tengo ningún interés en pelear con Crawford, ni de bajar a 168"

El púgil estadounidense-mexicano David Benavidez habló en entrevista para el reconocido portal Fight Hub TV, sobre un posible futuro combate ante el recientemente coronado campeón indiscutible de la categoría de peso supermediano Terence Crawford, tal como se insinuó en las redes sociales.

Benavidez fue consultado sobre un posible combate, ya que así lo insinuó en redes sociales el Presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita Turki Al-Alshikh.

¿David Benavidez vs Terence Crawford?

“Ya terminé con el peso supermediano. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Crawford. Hizo una actuación increíble. Está en el Monte Rushmore de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Deja que Crawford haga lo suyo, hermano. Al final del día, no tengo ningún interés en pelear con Crawford. No tengo ningún interés en bajar a 168. Sí, sería una locura ganar todos los títulos, pero ya superé eso en 168. Ni siquiera bajaría a 168 por Canelo. Solo estoy siendo sincero contigo”, señaló Benavidez en entrevista con Marcos Villegas.

“No digo que le tenga miedo a Crawford ni nada por el estilo. Crawford es el mejor en 168 libras. Esa es su categoría. Ya no quiero pelear en 168 libras. Que me den el dinero que quieran. Mi trabajo no es solo ganar el dinero. Mi trabajo es darme la mejor oportunidad de ganar y de lucir bien”, añadió el invicto en 30 combates.

El atleta de 28 años de edad se prepara para enfrentar el 22 de noviembre al británico Anthony Yarde en velada con grandes estrellas como Brian Norman Jr, Devin Haney, Artur Beterbiev, Jesse "Bam" Rodríguez y Fernando Daniel "Puma" Martínez desde el ANB Arena, Riyadh de Arabia Saudita.