"Demostraré que no es un maestro", Devin Haney sobre Vasyl Lomachenko

“Puede que sea un maestro del boxeo para Bob Arum, pero no lo es para mí. Es un peleador, un humano como yo y demostraré que no es un maestro”, mencionó Devin Haney en entrevista exclusiva con Tha Boxing Voice.

“Definitivamente, es mucho más pequeño de lo que pensaba que era, mucha gente dice que no es un verdadero peso ligero Es un tipo pequeño. La división de peso ligero no es su peso, realmente", destacó "The Dream".

“Voy a salir victorioso, en marzo o en mayo, contra quién sea, y cuándo sea. Voy a estar listo", finalizó el campeón estadunidense.

Choque esperado

Devin Haney de 24 años de edad (29-0, 15 KOs) posee los títulos CMB, AMB, OMB y de la FIB de peso ligero, siendo indiscutido campeón de la categoría. Su estilo esgrimista arriba del cuadrilátero lo ha llevado a la cima del boxeo mundial, con su velocidad de brazos, piernas y gran defensa ha logrado superar todos los retos hasta el momento.

Mientras que Vasyl Lomachenko de 34 años de edad (17-2, 11 KOs) surgió desde el boxeo amateur, también haciendo una notable carrera olímpica antes de llegar al profesionalismo. En su momento tuvo en su poder tres cinturones de peso ligero, que después fueron arrebatados por Teófimo López.

Un choque de estilos podría llegar con este esperado enfrentamiento entre púgiles con grandes habilidades boxísticas.