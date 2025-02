Dmitry Bivol: "Puedo ganar esta pelea sin dudarlo"

“No quiero relajarme y buscar el error de otro en la pelea. Fue solo mi error. Puedo ganar esta pelea sin dudarlo”, mencionó el nacido en Tokmak, Kyrgyzstan.

“Sabía que había algunas dudas en mi cabeza, en la de algunos de los fanáticos, y quiero ganar siempre sin dudar”.

"No me importa, ni siquiera quiero contar. Descubriré que gané más rondas, como siete o cinco, y me diré a mí mismo: 'Sí, hice el trabajo, gané, pero no fue justo para mí', y esto y aquello y estaré relajado", finalizó Bivol.

Beterbiev-Bivol liderarán cartelera "The Last Crescendo", en una velada plagada de estrellas del deporte en Arabia Saudita.