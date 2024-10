Dmitry Bivol habla del poder de Artur Beterbiev tras choque indiscutible

Dmitry Bivol destaca el poder de Beterbiev

“Tiene golpes muy fuertes. Sentí su mano derecha incluso atravesando mi izquierda. Mi pulgar está hinchado porque lo sostenía sobre mi cabeza y él estaba golpeando mi mano. Sentí como si mi mano se metiera dentro de mi cabeza por la potencia”, señaló el ex campeón AMB.

El púgil de la categoría de las 175 libras vio caer su invicto, pero de inmediato dejó claro que no busca excusas luego de los resultados obtenidos en el pleito.

"No me gustan las excusas. Me avergüenzo de explicarles por qué no gané esta pelea. No gané y eso es todo", finalizó Bivol.