El ex campeón Óscar Valdez promete una "guerra" en su regreso ante Liam Wilson

Óscar Valdez y una nueva "guerra" boxística

“Liam Wilson es un luchador duro. Estuve allí cuando peleó con Emanuel Navarrete. Es el tipo de luchador que no se rinde. No se puede descartar a un luchador así, así que me lo tomo muy en serio. Sé que no será fácil. Pero nada es imposible. Todo luchador es vencible. Sólo tienes que entrar ahí con un plan de juego inteligente”, mencionó el púgil del Team Canelo.

“Esta es definitivamente una pelea encrucijada porque determinará quién se acercará a una oportunidad de título mundial. Mi objetivo para 2024 es volver a ser campeón del mundo. Extraño ser campeón del mundo. El boxeo es mi vida. Si no te esfuerzas por ser el mejor, ¿qué haces en este deporte? Siempre entreno duro para ser el mejor. Entonces, esta pelea lo significa todo porque ganar esta pelea me acercará un paso más a una oportunidad por el título mundial”, destacó.

Ambos púgiles buscarán ascender más en el ranking por una oportunidad titular en el futuro, pero primero deberán salir con la mano derecha levantada en la cartelera del próximo 29 de marzo, que incluye una pelea titular femenina entre Siniesa Estrada y Yokasta del Valle.