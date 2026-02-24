El "Vaquero" Emanuel Navarrete y Eduardo Núñez preparan una "guerra" mexicana en Arizona

Los campeones mundiales mexicanos Emanuel Navarrete y Eduardo Núñez se enfrentarán este fin de semana en un esperado choque de unificación en la categoría de peso superpluma desde el Desert Diamond Arena, Glendale de la ciudad de Arizona.

Navarrete (39-2-1, 32 KOs), de 31 años de edad pone en juego su cetro dorado OMB de las 130 libras, una categoría en la que ha mostrado dominio a través del tiempo y Núñez (29-2, 27 KOs), de 28 expone el suyo de la FIB, en un pleito que promete emociones, por el estilo ofensivo de ambos púgiles.

El apodado como "Vaquero" llega a este combate tras verse en el Pechanga Arena de San Diego en mayo del pasado año 2025 ante Charly Suarez, al que inicialmente venció, luego de detenerse el combate en 8 asaltos, pero fue declarada oficialmente "No Contest" (sin decisión) por la Comisión Atlética de California.

Por su parte, el "Sugar" Núñez, originario de los Mochis, Sinaloa, México enfrentará este sábado un reto de alto calibre, después de ganar pleito por decisión unánime ante Christopher Díaz Velez en su territorio, Los Mochis.

Un choque de poderes mexicanos entre Emanuel Navarrete y Eduardo Núñez

El cruce en las 130 libras promete volumen, presión y pegada, con porcentajes muy elevados de poder noqueador, con un 82.05% de un lado del Vaquero y un 93.1% del lado del Sugar.

La velada de Top Rank Boxing también verá al prospecto estrella de 21 años de edad Emiliano Vargas, que se verá las caras ante Agustín Quintana por campeonato Latino y Norteamericano de los superligeros será trasmitida a través de la señal de ESPN.