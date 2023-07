Errol Spence Jr: El boxeador que "escapó de la muerte" para seguir en el estrellato

El nacido en Long Island, Nueva York, Estados Unidos sufrió un terrible accidente automovilístico en octubre del año 2019, cuando conducía a gran velocidad su Ferrari 488 Spider en la ciudad de Dallas. El boxeador que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió volando del vehículo cuando se volcó varias veces.

El campeón de peso wélter sufrió múltiples lesiones que lo alejaron del cuadrilátero por más de un año y a través de las redes sociales se pudieron observar las condiciones en que terminó el automóvil y el púgil apodado "The Truth".

"Un año hoy... No sé cómo o por qué me salvé, pero gracias a Dios, la idea de dejar a mis niñas pequeñas y a ellas crecer sin mí todavía me jode, pero estoy triplemente bendecido y debo estar aquí por una razón", compartió Spence Jr un año después del accidente.

Regreso triunfal

Un año y dos meses después de aquel terrible incidente, Errol Spence Jr tuvo la oportunidad de subir al ring en una pelea profesional, cuando defendió sus títulos ante Danny García, al que venció por decisión unánime, en un increíble y emotivo regreso luego de "escapar de la muerte".

En el año 2021 Spence Jr volvió a alejarse de los cuadriláteros, tras sufrir un desprendimiento/rotura de retina en su ojo izquierdo durante las semanas de entrenamiento antes de su pelea programada ante Manny Pacquiao. El estadounidense fue considerado no apto para pelear, en un PPV muy esperado por los fanáticos del boxeo mundial.

Exhibición boxística en Arlington

El 16 de abril del 2022, después de superar una nueva lesión, "The Truth" superó con claridad al cubano Yordenis Ugás, que venía de derrotar al filipino Manny Pacquiao.

Estando en la cima del estrellado, ahora Spence Jr (28-0, 22 KOs) enfrentará el reto más grande de su carrera boxística, en un choque de unificación ante el tambien campeón de peso wélter Terence Crawford (39-0, 30 KOs).

La esperada pelea por todos los títulos de la categoría de las 147 libras se dará el próximo 29 de julio y lo podrás sintonizar a través de la señal de RPCTV y Lo Mejor del Boxeo.