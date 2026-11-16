El púgil estadounidense Anthony Olascuaga defendió con éxito su título mundial de la categoría de peso mosca de la OMB, en un gran triunfo ante un combativo retador colombiano Yuberjen Martínez el fin de semana en la ciudad de Carson, California.

Olascuaga aumentó su marca como profesional a (13-1, 9 KOs) luego de ganar en un pleito el que inició dominando con su poder y explosividad, pero se fue a la ruta de la decisión, luego de que el retador metiera presión y cambiara su estilo.

El originario de California arrancó el pleito con todo, conectando con poder al cuerpo y al rostro de Yuberjen, que por momentos se veía lastimado y con poca reacción.

Martínez (7-1, 6 KOs), de Turbo, Colombia cambió por completo su plan en el ecuador de la pelea, moviéndose y conectando y saliendo de la zona de peligro, complicando totalmente al campeón mundial, que se vio confundido por el estilo olímpico del medallista de plata en Río 2016.

El pleito se cerró, pero al final del combate, cuando ya quedaban menos de 5 segundos del asalto 12, el apodado como "Princesa" conectó un impecable recto de derecha y mandó a la lona a Yuberjen Martínez, lo que definió y disipó las dudad el choque para el lado del estadounidense de 27 años de edad.

Al final los jueces anotaron (115-112, 115-112, 114-113), una decisión unánime para Anthony Olascuaga, que al final fue autocrítico con su actuación.

Un autocrítico Anthony Olascuaga

"Lo subestimé, sabía que era un olímpico y algo mayor, pero era un tipo escurridizo, un luchador difícil de manejar. Tuve que retroceder y reajustarme, usar mi velocidad y potencia. Estábamos en una batalla campal y a veces las cosas no salen como uno quiere, pero nos reagrupamos y seguimos luchando", dijo Olascuaga en la conferencia de prensa posterior al combate.

El promotor de Matchroom Boxing Eddie Hearn también destacó que el campeón OMB de las 112 libras debe ir por la unificación de cinturones o ascender en busca de grandes nombres.