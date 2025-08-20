Gervonta Davis se enfrentará a Jake Paul, según fuentes

Los púgiles estadounidenses Gervonta Davis y Jake Paul se verán las caras en el cuadrilátero el próximo 15 de noviembre en combate de exhibición, según informaron fuentes al especialista Mike Coppinger y a The Ring Magazine.

Davis (30-0-1, 28 KOs), campeón de peso ligero se enfrentará al peso crucero Jake Paul (12-1, 7 KOs), Youtuber de 28 años de edad convertido en boxeador profesional y tendrá como escenario el State Farm Arena en la ciudad de Atlanta.

"Tank", de 30 años de edad en su última salida al ring empató en polémico combate ante Lamont Roach Jr y luego de eso ha vivido complicados momentos, tras ser detenido por presunta violencia doméstica, cargos que fueron retirados recientemente.

Por su parte, Paul, de Cleveland, Ohio ganó su pasado combate oficial de boxeo ante el controversial Julio César Chávez Jr el pasado mes de junio en el Honda Center de Anaheim.

Gervonta Davis vs Jake Paul, un nuevo combate en Netflix

Como fue mencionado anteriormente, si se concreta este pleito, sería una exhibición, no una pelea oficial como sus anteriores, teniendo en cuenta la gran diferencia de peso entre los boxeadores.

Davis, un 135 libras natural que en su momento ascendió a las 140 libras, mientras que el menor de los hermanos Paul, un peso crucero que pesa 200 libras.

Según los distintos informes, el evento que liderará Davis-Paul serpa transmitido a través de la señal de Netflix, en vivo para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.