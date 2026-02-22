Jezreel Corrales: "Estamos en victoria Panamá y seguimos con Dios por delante"

El experimentado ex campeón mundial panameño Jezreel Corrales consiguió importante triunfo en la ciudad de Obregón, México, ante el joven de casa Pedro Peñuñuri, en una gran actuación en el pleito estelar de la noche en la categoría de peso ligero.

Corrales brindó un espectáculo boxístico, con una superioridad ante su rival, desde el primer asalto, en donde llevó a la lona, después de un relampagueante gancho de derecha, lo que le siguió un dominio claro de principio a fin, con su fina esgrima, cambios de guardia y ofensiva explosiva.

La decisión unánime al final de 10 asaltos de acción para el apodado como "El Invisible" puso fin a su racha negativa y ahora pone un mejor rumbo a su carrera deportiva, una que lo ha llevado a tener los máximos honores de deporte en el pasado.

"Con Dios por delante", Jezreel Corrales

"Estoy bien contento, dándole la gloria y la honra siempre a Dios, muy contento por este triunfo, veníamos entrenando de hace tiempo, preparándonos para el rival que fuera, se nos presentó esta oportunidad y la aprovechemos al máximo, hicimos el trabajo, nos sentíamos en condiciones, confiados en la preparación que hicimos, confiando en que Dios estaba con nosotros, agarrados de la mano de él y a seguir entrenando y preparándonos para compromisos que vengan por delante, que pueden ser pronto", mencionó en exclusiva horas después de su triunfo Jezreel Corrales.

"No vamos a bajar la guardia, nos vamos a seguir entrenando y preparándonos cada vez más fuerte y esperando en Dios que las cosas se sigan dando de la mejor manera, así que estamos bien", destacó.

"Estamos en victoria y un saludo para todo mi país Panamá, y seguimos p adelante con Dios por delante, un saludo y bendiciones", finalizó el orgullo de San Miguelito y ex campeón súper pluma AMB.