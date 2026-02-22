La campeona más joven del boxeo "La Magnífica" Camila Zamorano defendió título de peso átomo

La joven campeona mundial mexicana Camila Zamorano superó a su rival argentina Claudia Verónica Ruiz, en su segunda defensa titular del campeonato de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo.

Zamorano, que recientemente cumplió 18 años de edad lució sólida en su actuación en casa, con velocidad y precisión desde el primer campanazo.

La local mantuvo su distancia tras los rounds, hasta que en el sexto se plantó en el centro del ring a lanzar combinaciones, ante la agresiva respuesta de Ruiz, que conectó golpes a la zona media.

"La Magnifica" después tomó distancia y controló las acciones, con combinaciones largas, que caían ante una diezmada Claudia Ruiz, que vendió cara su derrota, a pesar de que al final del pleito las tarjetas se inclinaron de manera unánime para la mexicana.

Defensa titular exitosa para Camila Zamorano

Después de sus 10 asaltos del pleito, los jueces puntuaron 100-90, 98-92 y 97-93, para la segunda defensa exitosa del campeonato mundial de las 105 libras del boxeo femenino y aumentar su marca perfecta a 14-0.

Zamorano won her title aged just 17 and has now made her first successful defense at 18 pic.twitter.com/FqdvaeH5Fl — Ring Magazine (@ringmagazine) February 22, 2026

La originaria de Hermosillo, Sonora, México inicia un año 2026 de gran forma, después de su brillante 2026, en donde elevó su nombre en lo más alto del deporte, a pesar de su adolescencia.