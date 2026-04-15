MLB: Panameños se destacan en jornada gracias a cuadrangulares

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 15 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue en blanco en tres turnos con un ponche en la derrota de los Yankees de New York ante los Angels por 7-1.

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Este año está bateando para .179 con 1 HR, 6 remolcadas, 6 bases robadas y .506 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 4-2 con HR, 3 empujadas y 2 anotadas en la derrota de los Phillies de Philadelphia ante los Cubs de Chicago 10-4.

Esta temporada batea para .294 con 1 HR, 5 impulsadas y .956 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" entró como emergente, recibió una base por bolas, anotó una carrera en el triunfo de los Cubs.

En la campaña batea para .280 con 1 HR, 4 producidas y .878 de OPS.

Iván Herrera

Defendiendo la receptoría, se fue de 3-1 con un HR, 1 base por bolas, 1 anotada en el triunfo 6-5 de los Cardenales de San Luis ante los Guardianes de Cleveland.

Hasta el momento batea para .200 con 1 HR con 7 remolcadas con .672 de OPS.