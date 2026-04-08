"La Amenaza" Dylan Capetillo hará su esperado debut profesional este fin de semana

El adolescente Dylan Capetillo está próximo a subir al escenario profesional por primera vez, un momento que ha esperado durante años, guiado por su padre, un reconocido entrenador mexicano de boxeo.

Hijo del reconocido entrenador mexicano en Estados Unidos Jorge Capetillo, el Jr Capetillo desde que era un niño atraía reflectores en el deporte, compartiendo entrenamientos con distintas estrellas como Manny Pacquiao, Canelo Álvarez y el venezolano Jorge "El Niño de Oro" Linares.

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Debut a la vista para Dylan Capetillo

Ahora, con 17 años de edad y recién firmado por Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya, el originario de Las Vegas se enfrentará al mexicano Jesus Antonio Ríos este sábado 11 de abril, con The Chelsea at The Cosmopolitan, Paradise, Nevada, USA en pleito de la categoría de peso ligero pactado a 4 asaltos.

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“Desde que era un bebé, mi meta era ser profesional. Siempre soñé con ser campeón mundial. Siempre soñé con ser uno de los boxeadores profesionales más jóvenes en firmar un contrato”, mencionó el joven púgil al reconocido portal web BoxingScene.

“Espero algo explosivo, un nocaut explosivo. Quiero demostrarle a la gente por qué debuto tan joven”, mencionó Capetillo.

Después de ser testigo de granes espectáculos, ahora espera ser él quien brille en el cuadrilátero, en el inicio de una carrera que promete.