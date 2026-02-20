La histórica joven campeona "La Magnífica" Camila Zamorano regresa al ring este fin de semana

La invicta campeona mundial mexicana Camila Zamorano volverá al cuadrilátero este fin de semana, en defensa titular de la categoría de peso átomo en Hermosillo, ante la púgil argentina Claudia Verónica Ruiz.

Zamorano (13-0, 1 KOs), de 18 años de edad defenderá su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo por segunda ocasión, luego de que en el mes de junio del 2025 se convirtiera en la más joven campeona en la historia del boxeo, con 17 años de edad y pocos meses antes de terminar la secundaria.

La originaria de Sonora llegará a este pleito después de superar en su tierra natal a la japonesa Sana Hazuki, en una decisión unánime y gran actuación en 10 asaltos de combate.

Una nueva aparición de la explosiva Camila Zamorano

La apodada como "La Magnífica" ha tenido un ascenso impresionante a nivel mundial, atrayendo reflectores fuera de su país, por su estilo de muy marcado de "guerrera" mexicana, añadiendo a ello su juventud y crecimiento de sus redes sociales, con uno 185 mil seguidores en Instagram.

Desde su debut en abril del 2023, el cambio a sido grande para la diestra atleta promocionada por Zanfer Boxing y Coliseo Promotions, que ahora se perfila como una referente de su país, uno que ha dejado una huella intachable en el boxeo.

Camila Zamora, entrenada por su padre Eleazar enfrentará este nuevo reto en su carrera, en choque que será transmitido por Azteca Box este sábado 21 de febrero, en evento que e respaldado por un enfrentamiento de peso gallo entre dos zurdos de calidad, Israel “Azulito” Ramírez (23-2-0, 12 KOs) y José Rodríguez Ocaña (15-2-0, 14 KOs).

"Este 21 de febrero voy a demostrar que cuando se trata de pelar con el corazón, México no se compara", finalizó La Magnifica en su video promocional del combate México vs Argentina.