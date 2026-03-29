Nataly Delgado defendió con éxito su título en ciudad de Managua

La púgil panameña Nataly Delgado defendió con éxito su cinturón interino de peso superpluma de la AMB en la ciudad de Managua, Nicaragua, ante la venezolana Yoselin Fernández.

Delgado, de 31 años de edad defendió por segunda ocasión su título de las 115 libras, en esta ocasión en pelea estelar en velada de Güegüense Box Promotions desde el Centro de Convenciones Crowne Plaza de Managua, Nicaragua.

"Lion Heart" dominó el combate desde el inicio, con su fina esgrima y combinaciones largas, que fueron efectivas ante Fernández, que respondía pero sin claridad.

Nataly marcó el camino durante los 10 asaltos, con calidad arriba del cuadrilátero y al final del pleito los jueces anotaron 99-91, 100-90 y 99-91 para confirmar el triunfo de la originaria de Veraguas, uno con mucha contundencia.

Panamá vs Nicaragua en futura defensa de Nataly Delgado

Después de la decisión de los jueces, la panameña dejó claro que tiene el deseo de enfrentar a la nicaragüense Roxana Mendoza, invicta que vio acción en la misma velada, ganándole por decisión unánime a Yanissa Castrellón.