OFICIAL. Gervonta Davis y Jake Paul se verán las caras en velada de Netflix

Netflix, Jake Paul y Most Valueable Promotions anunciaron que el peso crucero Jake Paul se enfrentará al campeón de peso ligero Gervonta Davis , el próximo sábado 15 de noviembre en evento que se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta.

El invicto y fuerte pegador Davis (30-0-1, 28 KOs) y Jake Paul (12-1, 7 KOs), Youtuber de 28 años de edad convertido en boxeador profesional se verán las caras en el State Farm Arena en combate de exhibición, que según los informes será pactado a 10 asaltos.

Apodado como "El Gallo", el púgil de 1.85m de estatura en su último pleito enfrentó al controversial mexicano Julio César Chávez Jr en el Honda Center de Anaheim el pasado mes de junio.

Por su parte, el originario de Baltimore llegará a este combate luego de un polémico empate ante Lamont Roach Jr el 1 de marzo del presente año, luego de ello ha vivido complicados momentos, tras ser detenido por presunta violencia doméstica, cargos que fueron retirados recientemente.

Anteriormente distintos informes habían revelado que Manny Pacquiao y Shakur Stevenson se encontraban entre los posibles rivales, además de la revancha ante Roach Jr.

Gervonta Davis vs Jake Paul a través de plataforma digital

Davis, un 135 libras natural que en su momento ascendió a las 140 libras se medirá al menor de los hermanos Paul, un peso crucero (200 libras), en la que será una exhibición, no una pelea oficial como sus anteriores, teniendo en cuenta la gran diferencia de peso entre los boxeadores.

La velada será transmitida en vivo a través de la señal de Netflix para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.