FIBA AmeriCup 2025: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

La selección de Baloncesto de Panamá está lista para afrontar la FIBA AmeriCup 2025, que se jugará en Nicaragua del 22 al 31 de agosto.
Grupos de la FIBA AmeriCup 2025
Grupo A
- Estados Unidos
- Brasil
- Uruguay
- Bahamas
Grupo B
- Panamá
- Venezuela
- Canadá
- Puerto Rico
Grupo C
- República Dominicana
- Nicaragua
- Argentina
- Colombia
Calendario de la Selección de Baloncesto de Panamá - FIBA AmeriCup 2025
- Panamá vs Puerto Rico - Viernes 22 de agosto (2:10 pm) - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua
- Canadá vs Panamá - Sábado 23 de agosto (10:10 pm) - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua
- Panamá vs Venezuela- Lunes 25 de agosto (2:10 pm) - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua