FIBA AMERICUP Baloncesto -  20 de agosto de 2025 - 11:09

FIBA AmeriCup 2025: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

El quinteto de Panamá tratará de dar la sorpresa en la FIBA AmeriCup 2025, en un grupo con rivales de alto nivel.

FIBA AmeriCup 2025: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

FIBA AmeriCup 2025: ¿Cuál es el calendario de Panamá?

FOTO: FIBA

La selección de Baloncesto de Panamá está lista para afrontar la FIBA AmeriCup 2025, que se jugará en Nicaragua del 22 al 31 de agosto.

Los dirigidos por el coach argentino Gonzalo García están ubicados en el grupo B del certamen y tendrán su debut frente al quinteto de Puerto Rico.

Grupos de la FIBA AmeriCup 2025

Grupo A

  • Estados Unidos
  • Brasil
  • Uruguay
  • Bahamas

Grupo B

  • Panamá
  • Venezuela
  • Canadá
  • Puerto Rico

Grupo C

  • República Dominicana
  • Nicaragua
  • Argentina
  • Colombia

Calendario de la Selección de Baloncesto de Panamá - FIBA AmeriCup 2025

  • Panamá vs Puerto Rico - Viernes 22 de agosto (2:10 pm) - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua
  • Canadá vs Panamá - Sábado 23 de agosto (10:10 pm) - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua
  • Panamá vs Venezuela- Lunes 25 de agosto (2:10 pm) - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua
En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Latina 2025: Panamá se despidió con derrota frente a Argentina

Copa Latina 2025: Panamá cayó ante Uruguay en su estreno

Copa Latina 2025: Gonzalo García habla de la ausencia de algunos jugadores panameños

Recomendadas

Últimas noticias