Óscar Valdez: "Me siento bendecido de tener la oportunidad nuevamente" ante Navarrete

Óscar Valdez vs Vaquero Navarrete segunda parte

“Todo el mundo sabe que perdimos nuestra primera pelea, lo cual fue devastador para mí porque pensé que tenía el 100 por ciento de posibilidades de ganar esa pelea. Me siento bendecido. Me siento bendecido de tener la oportunidad nuevamente, pero estoy más concentrado que nunca porque ya me enfrenté a él. Sé lo que tiene. Conozco sus ventajas. Es por un cinturón de campeonato y significa todo para mí”, señaló Valdez a Fight Hype TV.

"Lo vimos perder en 135 ante Berinchyk, pero también debemos reconocer el hecho de que estaba subiendo de división. Entonces, si no es tan duro en 135, será un peleador duro en 130 y por eso tengo que estar listo para él", destacó el púgil de 33 años de edad.

“Mucha gente me ha dicho que no se ve tan bien en su última pelea, pero esa no será la razón por la que lo venceré. Lo venceré porque soy más disciplinado y porque soy un mejor peleador. Por lo tanto, hay muchos más factores por los que me imagino ganando esta pelea porque me considero un mejor peleador y un peleador más inteligente”, finalizó el nacido en Nogales, Sonora, México.

La cartelera Navarrete Valdez 2 la podrás sintonizar a través de Lo Mejor de Boxeo por RPC desde las 8:00 P.M. el próximo 7 de diciembre.