Panameño César Francis verá acción en velada Gervonta Davis vs Jake Paul en Florida

César Francis , púgil nacido en Panamá enfrentará al estadounidense Avious Griffin en velada preliminar de Gervonta Davis vs Jake Paul en el Kaseya Center de Miami, Florida, en una noche que atraerá reflectores alrededor del mundo y que además contará con 4 choques mundialistas.

Francis (14-2, 9 KOs), de 35 años de edad nacido en Panamá y ahora residente en New Jersey medirá fuerzas ante Avious Griffin (17-1, 16 KOs) en pleito de peso wélter que abrirá la cartelera, que será transmitida en vivo a través de la señal de Netflix para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo .

El diestro panameño apodado como "Rainman" llegará a este pleito después de ganarle a Wayne Boudreaux en el Carteret Performing Arts Center el pasado 5 de septiembre, en un TKO en el segundo asalto.

Por su parte, el rival de turno, “The Underdog” Griffin viene de ver su primera derrota en su carrera, en un cara a cara ante su compatriota estadounidense Julian Rodríguez.

Un destacado nombre en el currículum de César Francis

"Rainman" arrancó su carrera profesional en el 2017, cuando le ganó a Steve Moore en Atlantic City y hasta ahora su rival más destacado ha sido la invicta estrella de Top Rank Rohan Polanco, dominicano de 26 años de edad que ahora posee marca de 17-0 con 10 KOs, que lo derrotó por la vía rápida en 5 asaltos en el año 2023.

César Francis y Avious Griffin se verán las caras en el cuadrilátero el próximo viernes 14 de noviembre en Miami, Florida.