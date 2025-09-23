Cartelera Gervonta Davis vs Jake Paul contará con 4 peleas por título mundial

La velada que liderarán Gervonta Davis y Jake Paul estará repleta de campeones mundiales, que expondrán sus cinturones la noche del 14 de noviembre en Miami, Florida, la nueva sede del evento promocionado por Most Valuable Promotions y Premier Boxing Champions.

El Kaseya Center será el escenario para que las mediáticas estrellas estadounidenses se enfrenten en una exhibición a 10 asaltos que será transmitida en vivo a través de Netflix para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.

Gervonta Davis vs Jake Paul cartelera con 4 combate de título mundial

La velada contará con 4 pleitos por campeonatos mundiales, el primero de ellos con la originaria de Costa Rica Yokasta Valle ante la estadounidense Yadira Bustillos por el título de peso mínimo del CMB de Valle.

Otras dos peleas femeninas también formarán parte de la velada, Ellie Scotney vs Mayelli Flores por los títulos de The Ring y de peso superpluma indiscutible de la del Reino Unido, Flores y Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin (pelea coestelar), por títulos de peso superpluma de The Ring, FIB, AMB y OMB.

Por otra parte, el pegador Gary Antuanne Russell hará la primera defensa de su título de peso superpluma de la AMB contra el invicto japonés Andy Hiroaka.

Además, en la velada preliminar habrá presencia panameña, con el ahora residente en New Jersey César Francis (14-2, 9 KOs) ante el estadounidense Avious Griffin en pleito de peso wélter.