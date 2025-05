Phumelela Cafu cree que tiene lo necesario para ganarle unificación a Jesse Rodríguez

El púgil sudafricano de 26 años de edad Phumelela Cafu enfrentará el próximo 19 de julio al estadounidense Jesse Rodríguez , en combate de unificación de la categoría de peso súpermosca en el The Ford Center at The Star, Frisco, Texas.

El apodado como "Truth" buscará la hazaña ante uno de los mejores talentos jóvenes de la actualidad, que se posiciona como el número 6 libra por libra de The Ring Magazine.

La presión de Phumelela Cafu

"Sí, la presión no recae sobre mí. El único que me presiona soy yo mismo, porque quiero ser grande", señaló el sudafricano.

“Luego, cuando iba a Japón, la gente también pensaba que, con Tanaka, solo iba a perder. Dijeron que no estaba listo para esas peleas. Debería haber peleado dos peleas más, una o dos", añadió.

"¿Y adivina qué? Entré allí y me convertí en campeón mundial. Y ahora creo que la gente lo entenderá. También dijeron que no estoy listo para Bam... bla, bla, bla, bla. ¿Y adivina qué? Iré allí y me convertiré en campeón unificado. Así que estoy listo para lo que sea. No importa lo que piensen de mí", finalizó Phumelele Cafu.