Naoya Inoue se enfrentará al mexicano David Picasso en cartelera de estrellas japonesas en Riad

La estrella libra por libra japonesa Naoya Inoue se enfrentará al invicto púgil mexicano Alan David Picasso en velada titulada "Ring Magazine V" el próximo 27 de diciembre en el Mohammed Abdo Arena en la ciudad de Riad en Arabia Saudita.

Inoue (31-0, 27 KOs), de 32 años de edad expondrá todos cinturones de la categoría de peso supergallo ante Picasso (32-0-1, 17 KOs), atleta de originario de Naucalpan, México de 25 años de edad.

"El Monstruo", actualmente número 3 libra por libra según The Ring Magazine disputará su cuarto combate del año 2025, después de su sólida victoria ante el uzbeko Murodjon Akhmadaliev el pasado 14 de septiembre en el IG Arena de Nagoya, Japón, mientras que si ahora rival de turno, apodado como "Rey David" verá acción por segunda vez en el presente año y en su última salida derrotó por los puntos al japones Kyonosuke Kameda en pleito a 10 asaltos en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Japón vs El Mundo

Turki Al-Alshikh compartió en sus redes sociales la noticia de una cartelera que tendrá a las máximas figuras boxísticas japonesas, entre ellas Junto "Big Bang" Nakatani, que enfrentará al mexicano residente en Estados Unidos Sebastián "Logan" Hernández.

También otro campeón expondrá su cinturón, el de la FIB, Wilibardo García en choque de peso supermosca (115 libras) ante el nipón Kenshiro Teraji.

De momento solo DAZN Boxing será quien transmita el evento de cierre de año, también promocionado por Queensberry Promotions, Zanfer Boxing y TEIKEN.