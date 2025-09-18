Junto Nakatani enfrentará su primer reto en peso supergallo en velada de fin de año en Riad

El explosivo zurdo japonés Junto Nakatani medirá fuerzas por primera vez en la categoría de peso supergallo y lo hará en velada "The Ring V" del 27 de diciembre en el Mohammed Abdo Arena en la ciudad de Riad en Arabia Saudita.

Nakatani (31-0, 24 KOs), atleta de 27 años de edad ranqueado como número 7 por The Ring Magazine en el "P4P" ascenderá de categoría de peso, después de brillar en el peso gallo (118 libras), en donde dejó atrás dos cinturones, en del CMB y de la FIB, que ganó en su pasado combate ante su compatriota Ryosuke Nishida en el mes de junio en el Ariake Colosseum.

Por su parte, su rival de turno, el mexicano "Logan" Hernández (20-0, 18 KOs) de 24 años de edad ha brillado en si tierra natal y llegará a este pleito, el reto más grandes en su carrera profesional hasta el momento con un 90% de poder noqueador, después de despachar al armenio Azat Hovhannisyan en mayo y con el Pechanga Arena de la ciudad de San Diego como, donde ahora reside como escenario.

Ascenso de Junto Nakatani con la mira puesta en Naoya Inoue

El apodado como "Bing Bang" tendrá su primera experiencia en las 122 libras, teniendo en la mira un futuro pleito de estrellas japonesas ante Naoya Inoue, su compatriota quien estará en esta misma velada como plato principal en cara a cara contra Alan "Rey David" Picasso.

Junto, originario de Inabe-gun, Mie, Japón verá acción fuera de su tierra natal por primera vez desde el año 2023, cuando le ganó a Andrew Moloney en el MGM Grand de Las Vegas.

Hasta el momento, la recién anunciada velada promocionada "Japón vs El Mundo" y "La Noche de Samurai" promocionada por Turki Al-Alshikh será transmitida a través de la señal de DAZN Boxing.