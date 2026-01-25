Raymond Muratalla defendió título FIB en gran choque ante la estrella cubana Andy Cruz

El estadounidense Raymond Muratalla defendió con éxito el cetro dorado peso ligero de la FIB, en un gran pleito ante el cubano Andy Cruz, en velada estelar de Top Rank y Matchroom Boxing desde el Fontainebleau de la ciudad de Las Vegas.

Muratalla (24-0, 17 KOs), que llegaba abajo en las apuestas, se plantó en el centro del cuadrilátero desde el inicio del combate, imponiendo su ritmo y atacando de manera agresiva, ante las siempre respuestas de Cruz, que llegó a este pleito titular con tan solo 6 triunfos y sin derrotas, su marca desde que dio el salto al plano profesional.

"El Diamante" mostró sus grandes cualidades, contragolpeando de manera brillante en muchos de los asaltos, pero en una pelea de alto nivel técnico, lo que marcó el camino por un poco fue la presión de "Danger", diestro originario de la ciudad de California, en Estados Unidos, que terminó apuntándose el triunfo por decisión mayoritaria, más allá de la precisión quirúrgica del de Matanzas, Cuba

Después de 12 asaltos de acción al más alto nivel, los jueces marcaron un 114-114, 118-110 y 116-112, puntos que hacen ver el combate mucho más abierto de lo que realmente fue.

Defensa exitosa para Raymond Muratalla

Con 29 años de edad, el estadounidense defendió por primera vez su cetro dorado de las 135 libras, mostrándole a su rival una presión y condición incansable, lo que vino a proponer el pupilo del reconocido entrenador Robert García.

“Demostré que soy un campeón. Merezco estar aquí. Me esforcé muchísimo para llegar hasta aquí y se nota”, finalizó en entrevista Raymond Muratalla.

Por su lado, Andy Cruz deberá seguir forjando su camino de cara a convertirse en futuro campeón mundial, un oro que tiene en la mira, tras conseguir oros en campeonatos mundiales, Panamericanos y Juegos Olímpicos.