Robeisy Ramírez está listo para su segunda defensa titular

Espinoza (21-0, 18 KOs) llega a este combate cos dos triunfos consecutivos por la vía rápida, haciendo gala de su poder en ambas manos.

Orgullo cubano

"No puedo esperar para pelear frente a mi gente en el sur de Florida. Después de coronarme campeón mundial, este ha sido uno de mis sueños más preciados y me motiva saber que el evento está a punto de agotarse. Entonces, No esperes mucho más para conseguir tus boletos, trae tu bandera cubana y únete a mí en lo que prometo será una gran noche para nuestra comunidad", mencionó el medallista olímpico.

En la pelea co-estelar del evento boxístico, la joven estrella puertorriqueña Xander Zayas se enfrenta al español Jorge Fortea, en combate a 10 asaltos en el peso superwélter.