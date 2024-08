Teófimo López buscará choque ante Terence Crawford o Jaron Ennis en el 2025

“Ahora que tenemos la temporada de Riad en juego, ¿por qué no podemos hacer que se realice una pelea entre Crawford y Teófimo? Ahora estamos en la casa. Hagan que suceda. Más dinero no causa más problemas. Más dinero causa más boxeo", mencionó López al reconocido portal BoxingScene.

“Claro que puedo subir a 154 libras. Y lo haré. Solo envíenme la fecha. Estoy caminando en 155 libras ahora mismo. Puedo pelear con Crawford ahora mismo", añadió el estadounidense de raíces hondureñas.

Teófimo López habla del combate de "Bud" ante Israil Madrimov

"No esperaba que la edad le pasara factura a Crawford tan rápido contra Madrimov. Pensé que sucedería a los 38 y no a los 36", destacó López.

“Todos tenían grandes expectativas sobre Crawford, incluso él tenía grandes expectativas contra Madrimov. Pero esto es boxeo y las cosas pasan así. Probablemente esto sea un buen aprendizaje para él. No podía entender sus movimientos y fintas. Tal vez no debería haber tardado tanto en volver después de la pelea con Errol Spence en 2023. Pero cada uno tiene sus propias ideas. Yo no era Terence Crawford en esa pelea. Soy Teófimo y espero enfrentarme a él el año que viene”.

El púgil de 27 años de edad también dejó claro que podría verse cara a cara contra Jaron "Boots" Ennis, uno de los más brillantes 147 libras de la actualidad.

“Para ser honesto, sean cuales sean los planes que tengan, no tengo más que respeto por Boots. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ganamos juntos los Guantes de Oro Nacionales en 2015. Ambos teníamos 17 años. Si la gente quiere verlo, lo haremos. No le digo que no a ninguna pelea. Siempre que sea llamativa y atractiva para todos los que la estén viendo, eso es lo que realmente importa”, finalizó el nacido en Brooklyn, New York.