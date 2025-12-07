Isaac Cruz y Lamont Roach Jr empataron en gran choque en San Antonio, Texas

Los púgiles Isaac Cruz y Lamont Roach Jr brindaron un espectáculo ofensivo en combate estelar de velada de Premier Boxing Champions desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas en la categoría de peso superligero.

Cruz y Roach se enfrentaron en el centro del ring a intercambiar golpes, así como lo habían prometido, pero fue "pitbull" quién sacó la mejor parte en el 3 asalto, cuando aterrizó un gancho de izquierda y envió a la lona al estadounidense.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Roach Jr se puso de pies y le dio la vuelta al combate, dominando por momentos con su velocidad y explosivo contragolpe, pero siempre con respuestas del campeón mexicano, que no paraba de lanzar combinaciones.

En el séptimo asalto el arbitro James Green le quitó un punto a Cruz, por golpear en la espalda a su rival.

Después de 12 asaltos de pleito en Texas, el juez Chris Tellez puntuó la pelea a favor de Cruz, 115-111, pero su decisión fue anulada por Nathan Palmer y Cory Santos, quienes la calificaron como empate, 113-113 cada uno.

Isaac Cruz y Lamont Roach Jr se sintieron ganadores

"Solo quiero una pelea justa, hombre, eso es todo", le dijo Roach a Brian Campbell de Premier Boxing Champions en el ring. "Creo que logré esa pelea, una victoria ajustada. Esto es una [censurado], hombre. Claramente pensé que había ganado".

“Gané esta pelea”, dijo Cruz, “y el árbitro me la quitó”.

"Pitbull" se quedó con su cinturón interino de las 140 libras.