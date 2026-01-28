Teófimo López y Shakur Stevenson vivieron cara a cara en jornada de NBA en el Madison Square Garden

Los púgiles estadounidenses Teófimo López y Shakur Stevenson se vieron las caras en el Madison Square Garden de New York, a mitad de la semana de la pelea de campeonato de la categoría de peso superligero.

López (22-1, 13 KOs) de 28 años de edad defenderá sus cinturones The Ring y OMB de las 140 libras, en un cara a cara ante un invicto que asciende del peso ligero, Stevenson (24-0, 11 KOs), también de 28 años de edad, que viene de una actuación sólida ante William "Camarón" Zepeda.

Teófimo López y Shakur Stevenson presentes en el escenario

Los talentosos atletas tuvieron un cara a cara intenso previo al encuentro entre los New York Knicks y los Sacramento Kings en la jornada de la NBA, encuentro que terminó por 103-87, en una gran noche para Jalen Brunson, con 28 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes.

FIRST FACE-OFF OF FIGHT WEEK

Teofimo Lopez and Shakur Stevenson meet on court at the Knicks game in The Garden ahead of their fight this Saturday



Teofimo Lopez and Shakur Stevenson meet on court at the Knicks game in The Garden ahead of their fight this Saturday



The Ring VI l Exclusively on DAZN l Jan 31st in NYC pic.twitter.com/Wl77RZ2NAt — Ring Magazine (@ringmagazine) January 28, 2026

El originario de Brooklyn y apodado "The Takeover" llega a esta defensa titular tras ganarle a Arnold Barboza Jr el pasado mes de mayo en Times Square de New York, mientras que el zurdo de Newark brindó en su última salida al ring un espectáculo boxístico ante el mexicano William Zepeda en julio del 2025.

Este combate se llevara acabo en velada The Ring 6 este sábado 31 de enero y será transmitido a través de la señal de DAZN.