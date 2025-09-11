Terence Crawford cree que una derrota "no mancharía ni su legado, ni el de Canelo"

El invicto estadounidense Terence Crawford dejó claro antes que nada que está seguro de que ganara su cómbate ante Canelo Álvarez del próximo 13 de septiembre en Las Vegas, pero cree que una derrota de mancharía ninguno de los dos legados.

Crawford (41-0, 31 KOs), enfrentará este sábado al súper campeón mexicano de la categoría de peso supermediano en el Allegiant Stadium, un combate que elevará por los cielos un legado, pero que según el originario de Omaha, Nebraska no les restará méritos en su brillante carrera como profesional.

Terence Crawford cree que no habrá mancha en legada para el derrotado

“Ante todo, definitivamente voy a ganar. Estoy seguro de que voy a ganar esta pelea. Pero al mismo tiempo, creo perder no mancharía ni mí legado, ni el legado de Canelo. Saben, creo que Canelo es un miembro del Salón de la Fama desde su primera votación. Y yo creo que soy un miembro del Salón de la Fama desde su primera votación", mencionó Crawford a los periodistas en el Fontainebleau de Las Vegas.

Lo que sí es seguro es que el ganador del pleito estelar del sábado por la noche tendrá un lugar especial en la historia y ese hecho representa algo más grande para el ex indiscutible campeón wélter Terence Crawford, que ascenderá dos categorías para el mayor reto de su carrera, la búsqueda de todos los cetros dorados de las 168 libras.

Crawford y Canelo se verán las caras este 13 de septiembre en una velada que será transmitida en vivo por Netflix, para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.