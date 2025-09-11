Terence Crawford buscará una hazaña en ascenso de peso al estilo "Manos de Piedra" Durán

El originario de Omaha, Nebraska Terence Crawford enfrentará al súper campeón mexicano Canelo Álvarez, en un choque por todos los cinturones de peso supermediano, en un ascenso de dos categorías, en una gran hazaña, tal como lo hizo uno de los legendarios "4 fantásticos" del boxeo, Roberto Durán.

Crawford (41-0, 31 KOs), de 37 años de edad buscará emular a uno de los ídolos del pasado, un púgil panameño que se abrió paso con el poder de sus puños, hasta que se mostró al mundo como el mejor peso ligero y luego dio un golpe sobre la mesa, que todavía es recordado en la memoria de los fanáticos del deporte.

"Bud", un ambidiestro con mucho poder, como pocos en la actualidad, tendrá la dura tarea de ascender después de pelear en la categoría súperwélter (154 libras) a los supermedianos (168 libras), saltándose categorías, algo que suele verse poco en el boxeo y no sólo hacerlo, sino salir con la mano derecha levantada del cuadrilátero, tal como lo hizo "El Cholo", hijo prodigo de El Chorrillo, Panamá.

El apodado como "Manos de Piedra" defendió con éxito su cetro dorado peso ligero de la AMB en 12 ocasiones, con 11 de ellas por la vía rápida, para luego al tiempo hacer una aparición estelar dos categorías más arriba, en el peso wélter y no sólo eso, para enfrentar al que era en su momento la máxima figura estadounidense y sólido campeón de las 147 libras Sugar Ray Leonard, en la que fue una "guerra" de principio a fin en el Estadio Olímpico de Montreal, Canadá.

Durán ganó el recordado combate a 15 asaltos el 20 de junio de 1980 para hacerse con el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo y arrebatarle además el invicto a Sugar Ray.

Ahora, 45 años después, una figura prominente en el boxeo se verá cara a cara ante el mejor boxeador de dos categorías más arriba y ahora en juego el título indiscutible.

Canelo y Crawford se verán las caras en un choque que elevará por los cielos un legado, con el Allegiant Stadium como escenario y que será transmitido en vivo a través de Netflix para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.