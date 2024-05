Turki Al-Alshikh buscará el Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Turki Alalshikh buscará el Canelo Álvarez vs Terence Crawford

"Estoy trabajando para entregar (a Canelo), pero será una gran pelea (para Crawford)", dijo Alalshikh. "Discutiré con él los nombres", destacó el saudí.

Alashikhk dijo que planeaban entregar Crawford-Tszyu el 3 de agosto, pero recurrieron a Madrimov cuando Tszyu fue derrotado por Sebastian Fundora en marzo.

"Bud" volverá al cuadrilátero ante el púgil de Uzbekistán Israil Madrimov en choque por el cinturón AMB de peso superwélter y el interino de la OMB, en su regreso después de superar e el año 2023 a Errol Spence Jr por todos los título de las 147 libras, en lo que fue un triunfo histórico en la división.

Un evento grande en busca de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Alalshikh reveló también que la séptima y última cartelera del año se llevará a cabo en diciembre y enfrentará a cinco luchadores estadounidenses contra cinco luchadores del Reino Unido, mes que también buscara enfrentar a Canelo y "Bud".

Bud en dupla con Turki

"Hay mucho respeto entre Turki y yo", le dijo Crawford a ESPN. "Él ha visto el camino que tuve que tomar para llegar a donde estoy ahora. Y solo quería mostrar respeto por el deporte del boxeo y no solo por alguien que viene a detener a este tipo de peleadores y no dejarlos. El mundo lo ve. Es un honor que me haya elegido. Podría haber elegido a cualquier otro, así que estoy definitivamente agradecido".

Canelo Álvarez recientemente venció a Jaime Munguía , mientras que Bud ha reiterado en varias ocasiones que le gustaría enfrentarse al púgil mexicano en una nueva división de peso para él.