Tyson Fury regresará al cuadrilátero en abril ante Arslanbek Makhmudov

El ex campeón de peso pesado Tyson Fury volverá a las acciones en el cuadrilátero el próximo 11 de abril el pelito ante el ruso Arslanbek Makhmudov, tras salir de su retiro anunciado en el mes de enero del año 2025.
Fury-Makhmudov, un evento de The Ring, se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix, luego del éxito de la plataforma con la transmisión de Jake Paul-Anthony Joshua el pasado mes de diciembre.
La vuelta del "Gypsy King" Tyson Fury
El originario de Manchester, Lancashire regresará al ring profesional tras caer ante el histórico púgil ucraniano Oleksandr Usyk, en un pleito a finales del 2024 en el Kingdom Arena de la ciudad de Riad.
Ahora, Fury tendrá que poner su nombre en lo más alto de los rankings nuevamente, con un triunfo contundente, un lugar que perdió tras caer y anunciar su retiro anteriormente.
Por su parte, Makhmudov llegará a este evento de Netflix después de superar por decisión a David Allen en el Sheffield Arena y ahora enfrentará al nombre de mayor calibre en su carrera, que inició en el año 2017.