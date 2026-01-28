Tyson Fury regresará al cuadrilátero en abril ante Arslanbek Makhmudov

El ex campeón de peso pesado Tyson Fury volverá a las acciones en el cuadrilátero el próximo 11 de abril el pelito ante el ruso Arslanbek Makhmudov, tras salir de su retiro anunciado en el mes de enero del año 2025.

Fury (34-2-1, 24 KOs) , de 37 años de edad medirá fuerzas ante el ruso de 36 años de edad, que tiene marca como profesional de 21 triunfos, 2 derrotas y 19 pleitos terminados por la vía rápida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/2016496482157756521&partner=&hide_thread=false Tyson Fury is coming home.



TYSON FURY vs. ARSLANBEK MAKHMUDOV. Saturday April 11 from the United Kingdom — and LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/ib7KjT3xIt — Netflix (@netflix) January 28, 2026

Fury-Makhmudov, un evento de The Ring, se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix, luego del éxito de la plataforma con la transmisión de Jake Paul-Anthony Joshua el pasado mes de diciembre.

La vuelta del "Gypsy King" Tyson Fury

El originario de Manchester, Lancashire regresará al ring profesional tras caer ante el histórico púgil ucraniano Oleksandr Usyk, en un pleito a finales del 2024 en el Kingdom Arena de la ciudad de Riad.

Ahora, Fury tendrá que poner su nombre en lo más alto de los rankings nuevamente, con un triunfo contundente, un lugar que perdió tras caer y anunciar su retiro anteriormente.

Por su parte, Makhmudov llegará a este evento de Netflix después de superar por decisión a David Allen en el Sheffield Arena y ahora enfrentará al nombre de mayor calibre en su carrera, que inició en el año 2017.